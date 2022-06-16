ФБР та міністерство торгівлі США розслідують, як американські технології потрапили в російське озброєння

ФБР та міністерство торгівлі США почали розслідування з метою з’ясувати, як електроніка американського виробництва потрапила до російського озброєння.

Про це йдеться в публікації The Washington Post із посиланням на джерела, ознайомлені з процесом розслідування, передає Укрінформ.

«Агенти ФБР почали опитувати представників американських технологічних компаній про те, як їхні комп’ютерні чіпи могли опинитися в російському військовому обладнанні, вилученому в Україні», — зазначається в матеріалі.

До розслідування долучили представників міністерства торгівлі США, які відповідають за контроль над експортом. При цьому уточнюється, що деталі американського виробництва були виявлені в російських радарних системах, дронах, танках, а також корабельному обладнанні.

Один із представників мінторгівлі США пояснив, що мета цього розслідування полягає не в тому, аби покарати американських виробників. За його словами, це робиться, щоб установити шляхи, як продукція могла потрапити в російські військові системи після того, як Штати з 2014 року почали запроваджувати санкції проти рф.

Зазначається, що ФБР прагне виявити мережу покупців продукції американських виробників, а також посередників, які допомагали реалізовувати ці схеми.