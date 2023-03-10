СБУ затримала ворожу інформаторку, яка коригувала ракетні удари по Миколаєву
Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одну поплічницю агресора у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах півдня України.
За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, яка на початку повномасштабного вторгнення підтримала російських окупантів і активно розповідала про це у соцмережах.
Таким чином вона потрапила у поле зору ворога, який дистанційно залучив її до співпраці.
Зловмисниця збирала інформацію про місця базування Сил оборони і розташування критичної інфраструктури на території Миколаївщини.
Для збору інформації зловмисниця виходила на місцевість і приховано фотографувала розташування українських об’єктів, а також фіксувала прилеглу територію.
Отримані дані надсилала через анонімний месенджер.
У подальшому розвідувальну інформацію ворог міг використати для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по місту.
Співробітники СБУ затримали ворожу інформаторку на спробах збору і поширення закритих відомостей.
Під час обшуку за місцем проживання фігурантки правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами листування з агресором.
Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування.
Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Миколаївської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.Tweet