Сейм Латвії визнав Росію спонсором тероризму

“Росія використовує страждання та залякування як інструмент у своїх спробах деморалізувати український народ і ЗСУ”.

Сейм Латвії визнав Росію державою – спонсором тероризму і закликав країни Європейського Союзу обмежити видачу віз громадянам РФ та Білорусі.

Про це повідомляється на сайті Сейму.

“Росія використовує страждання та залякування як інструмент у своїх спробах деморалізувати український народ і ЗСУ, паралізувати здатність держави діяти з метою окупації України. Сейм визнає насильство Росії проти мирного населення, яке здійснюється для досягнення політичних цілей, тероризмом, а Росію державою, що підтримує тероризм, і закликає інші країни-однодумці висловити таку думку”, – йдеться у заяві.

Сейм Латвії вчергове засудив військову агресію РФ проти України. Парламент Латвії закликав посилити та запровадити комплексні санкції проти країни-агресорки.

У парламенті також погодились, що Росія розпочала повномасштабну війну за підтримки та за участю Білорусі.

Нагадаємо, 28 липня Сенат США закликав Держдеп визнати Росію державою-спонсоркою тероризму. Аналогічна резолюція внесена на розгляд Конгресу. Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс також закликав Євросоюз ухвалити таке рішення.

Нині у цьому списку чотири країни: Північна Корея, Іран, Куба та Сирія.

Полк “Азов”, який героїчно обороняв Маріуполь, 2 серпня закликав США та уповноважені органи інших держав, які вважають себе цивілізованими, визнати Росію державою-терористом. Бійці звернулися до світової спільноти після того, як росіяни обстріляли вʼязницю в Оленівці, аби приховати тортури над українськими полоненими.

Американські сенатори закликали президента Джо Байдена вже зараз визнати Росію державою-спонсором тероризму. // LB.ua