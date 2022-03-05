Які російські активи може націоналізувати Україна

Дозвіл на націоналізацію російських активів дала Верховна рада.



3 березня народні депутати ухвалили закон, яким передбачено примусове вилучення майна, власниками якого є Російська Федерація та її резиденти «на користь держави Україна». Згідно із законом, конфісковувати планують рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права, інше майно (активи), що знаходяться (зареєстровані) на території України.

У коментарі Радіо Свобода голова комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха пояснив, що в фінальній проголосованій парламентом редакції закону «було запропоновано розширити сферу застосування і термін «резидент», щоб дати можливість уряду на свій розсуд визначати ступінь належності того чи іншого суб’єкту РФ до вказаного активу». Народний депутат додав, що це лише перший крок, і не остання редакція закону.

«Так само як із санкціями, які посилюються, наступна хвиля стосуватиметься фізичних осіб – громадян РФ, про що буде прямо вказано в законі» – зазначив Наталуха.

Журналісти «Схем» Радіо Свобода нагадують, які великі активи в Україні належать Російській Федерації та наближеним до Кремля бізнесменам.

Оператори зв’язку

Київстар

На 99,99% компанією володіє фірма VEON, контрольний пакет якої належить російському олігарху Михайлу Фрідману та його бізнес-партнерам. У лютому 2022 року Фрідман внесений у список осіб, проти яких ЄС застосував санкції за близькість до Путіна.

Інтертелеком

Раніше кінцевим бенефіціарним власником компанії був олігарх Віктор Гушан, власник найбільшої бізнесової групи «Шериф» у невизнаній «Придністровській Молдовській республіці» («ПМР»), що перебуває під контролем Росії.

Олігарх був серед засновників «Інтертелекому» ще кілька років тому, але вийшов після того, як СБУ провела в компанії обшуки в межах провадження, відкритого за трьома статтями, серед яких «державна зрада».

«За версією слідчих, менеджмент компанії міг передавати російським спецслужбам дані про українських абонентів, а також не переставав працювати в анексованому Криму, що є порушенням законодавства», – йшлося в розслідуванні «Схем».

Гушан зі складу бенефіціарів «Інтертелекому» вийшов, але кіпрська фірма Odinaco Limited та його бізнес-партнер Ілля Казмали, які значилися на момент, коли він ще був вигодонабувачем, – залишились. Тож можна припустити, що цей вихід був номінальним.

Віктор Гушан, зокрема, має російське громадянство.

Банки

Альфа-банк

Відповідно до даних Національного банку України, на 1 січня 2022 року майже 90% акцій належать згаданому російському олігарху Михайлу Фрідману та його бізнес-партнерам: громадянам РФ Герману Хану, Пьотру Авену, Олексію Кузмічьову.

«Сбербанк России»​ (у листопаді 2021 року перейменований у Міжнародний резервний банк)

Відповідно до даних НБУ, 100% володіє «Сбєрбанк Росії». Ним, в свою чергу на більше 50% володіє Російська Федерація в особі Міністерства фінансів РФ, ще близько 49,9% акцій банку торгуються на біржі.

Промінвестбанк

Відповідно до даних НБУ, Промінвестбанк на 99,77% належить російській Державній корпорації розвитку «ВЕБ.РФ», яка в свою чергу на 100% належить Російській Федерації.

Щоправда, вже на другий день війни, 25 лютого Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Російської Федерації – а саме, «Сбербанку», та «Промінвестбанку».

Готелі

Прем’єр Інтернешнл

Це мережа готелів, пов’язана із російським політиком Олександром Бабаковим та його бізнес-партнерами Євгеном Гінером та Михайлом Воєводіним. До Прем’єр Інтернешнл входять, зокрема, пятизірковий «Прем’єр Палас» у Києві, «Дністер» у Львові та «Прем’єр хотел Одеса» та інші.

Підприємства

Енергомашспецсталь

Це найбільший український виробник спеціальних литих і кованих виробів для металургії, суднобудування, енергетики (вітро-, паро-, гідро-, атомної) і загального машинобудування. 92,7% акцій заводу володіє кіпрська EMSS Holding Ltd, контрольний пакет акцій якої належить російській державній корпорації «Росатом».

Глухівський кар’єр кварцитів

Як розповідали раніше «Схеми», видобуває унікальні високоякісні кварцити в Баницькому кар’єрі на Сумщині, які потім у вигляді кремнію потрапляють на підприємства російського оборонного комплексу для виробництва зброї. Власником «Глухівського кар’єру кварцитів» із 2011 року є кіпрська United Company Rusal Silicon Limited.

Це – «дочірня фірма» «Об’єднаної компанії «РусАл», контрольний пакет акцій якої належить російському олігарху Олегу Дерипасці.

Миколаївський глиноземний комбінат

Одне із найбільших в Європі підприємств кольорової металургії. Також входить у російську компанію «РусАл».

Обленерго

Контрольні пакети акцій «Кіровоградобленерго», «Рівнеобленерго», «Житомиробленерго», «Чернівціобленерго» та «Херсонобленерго» належать компанії «ВС Енерджі Інтернешнл Україна». Вона пов’язана з російським політиком Олександром Бабаковим та його бізнес-партнерами Євгеном Гінером та Михайлом Воєводіним.

Спорт

Спортмастер-Україна

Роздрібна мережа торгівлі спортивними товарами в Україні.

Засновник – сінгапурська Sport & Fashion Management PTE LTD. У лютому 2021 року проти неї були введені санкції РНБО. Причина – робота магазинів у тимчасово окупованому Криму.

Кінцевими бенефіціарними власниками вказані Володимир і Микола Фартушняк, а також Олександр Міхальський. Зазначається, що вони є громадянами Мальти, водночас у ЗМІ низка публікацій про те, що початок бізнесу був закладений саме в Росії.

Голова комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха пояснив: закон передбачає, що уряд матиме можливість аналізувати та «визначати ступінь належності того чи іншого суб’єкту РФ до вказаного активу». Формувати списки на націоналізацію має саме уряд, фінальне рішення ухвалюватиме Рада національної безпеки та оборони і вводитиме в дію своїм указом президент. // Діло