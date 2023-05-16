Що робити, якщо впізнали на фото або відео в інтернеті безвісти зниклого

Українцям, які в інтернеті побачили фото чи відео, на яких впізнали зниклу безвісти особу, потрібно звернутися до правоохоронців

Про алгоритм дій у такій ситуації розповіли у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Україні.

Що робити, якщо впізнали в інтернеті безвісти зниклого:

необхідно звернутися з клопотанням про портретну експертизу до слідчого, який розслідує кримінальне провадження. Скласти його можуть допомогти юристи системи безкоштовної правової допомоги;

до клопотання необхідно додати фото чи відео, які знайшли в інтернеті, а також фото- або відеоматеріали, за якими можна буде ідентифікувати зниклого безвісти;

слідчий впродовж трьох робочих днів зобов’язаний повідомити про призначення чи відмову в експертизі;

за її результатами потрібно отримати копію виснов

“Висновок експерта допоможе пошуковцям Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти скоріше встановити місце знаходження зниклої безвісти особи“, – зазначають у Мінреінтеграції.

Нагадаємо, дізнатися інформацію про зниклого безвісти родича , можна зателефонувати за номером: +38 089-420-18-66.

Тетяна Денисенко, журналістка УП.Життя