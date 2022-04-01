Сім’ї загиблих українських військових отримають по ₴15 млн. компенсації

Також уряд компенсує матеріальні витрати на проведення похорону.



Виплати загиблим родичам військових анонсував прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Родичам військових, які загинули у війні з російськими окупаційними військами, виплачуватимуть одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень. Її розділять рівними частками між усіма одержувачами.

Також уряд надає сім’ям загиблих військовослужбовців допомогу та компенсацію матеріальних витрат на проведення похорону.

Відповідно до Закону України “Про соціальний та правовий статус військовослужбовців та членів їх сімей” щомісячне грошове забезпечення отримують сім’ї тих військових, яких захопили в полон або зникли безвісти. Закон не поширюється на сім’ї військових, які здалися в полон добровільно. // Діло