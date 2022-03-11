Син з окупованого Криму бомбить власну матір на Полтавщині

У цю історію важко повірити, але навіть такі божевілля виявляються «нормою життя» для путінських вояк. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

Російський пілот із тимчасово окупованого Криму не побачив нічого злочинного в наказі бомбити мирне населення України. При тому, що його власні батьки живуть фактично у центрі держави – у Кременчуці на Полтавщині.

Важко зрозуміти емоції батьків, які чують гул тривожних сирен і розуміють, що це їхній син-пілот атакує Україну…

Про те, що літак збили, а російський пілот потрапив у полон, мати дізналася з українських новин.

Зараз їй соромно, що не змогла виховати гідну людину.

Тепер із окупантом, якого збили 5 березня над Миколаєвом, розмовляють слідчі та контррозвідники СБУ. Він відповість за усією суворістю закону!