Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 11 вересня 2021 року

Протягом минулої доби, 10 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

У районі населеного пункту ПОПАСНА окупанти тричі вели вогонь по позиціях наших захисників із автоматичних станкових гранатометів та мінометів 120 калібру.

Російські найманці обстріляли наші позиції біля ЗОЛОТОГО-4 з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу ШИРОКИНОГО та ВОДЯНОГО російсько-окупаційні війська застосували гранатомети різних систем.

Крім того, на ЛУГАНЩИНІ та ДОНЕЧЧИНІ зафіксовано проліт двох ворожих безпілотників типу «ОРЛАН-10» з перетином лінії розмежування.

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 11 вересня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами.

В районі НОВОГНАТІВКА ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм.

Поблизу ЗОЛОТОГО-4 російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення несумісне з життям, ще троє військовослужбовців дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я середньої тяжкості.

Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation