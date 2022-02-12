Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 12 лютого 2022 року

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Упродовж минулої доби, 11 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.

Поблизу МАР’ЇНКИ російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

В напрямку НЕВЕЛЬСЬКОГО ворог 2 рази відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

На околицях ПІСКІВ окупанти двічі обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У бік ШИРОКІНОГО російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік ВОДЯНОГО збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Унаслідок дій противника один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу ПІСКІВ окупанти вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation