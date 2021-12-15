Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 15 грудня 2021 року
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи.
Упродовж минулої доби, 14 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Поблизу НОВОЛУГАНСЬКА ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В напрямку НОВОТОШКІВСЬКОГО окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
В районі АВДІЇВКИ та ГРАНІТНОГО противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм.
В бік СТАРОГНАТІВКИ ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Поблизу НОВОМИХАЙЛІВКИ російські найманці застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Неподалік ВОДЯНОГО ворожі війська здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості.
Станом на 7 годину ранку, 15 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
В напрямку ПЕРВОМАЙСЬКОГО окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet