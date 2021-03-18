Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 18 березня 2021 року

Протягом минулої доби, 17 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населених пунктів ПІСКИ та ГНУТОВЕ, окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», у передмісті ЛУГАНСЬКОГО загарбники обстрілювали наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів. Поблизу селища СВІТЛОДАРСЬКЕ окупанти вели вогонь у напрямку наших позицій з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів, а неподалік населеного пункту НОВОТОШКІВСЬКЕ – з підствольних гранатометів.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на непідконтрольній території.

Зокрема, протягом минулої доби зафіксовано збільшення провокацій з боку російсько-окупаційних військ ОРЛО, метою яких було загострення безпекової ситуації на Луганському напрямку на фоні чергового засідання Тристоронньої контактної групи. Цього разу осередком порушень з боку окупантів став напрямок КАЛИНІВКА-ЛУГАНСЬКЕ, де окупаційні війська відверто провокували Збройні Сили України на відкриття вогню.

Для припинення провокацій, українською стороною СЦКК через СММ ОБСЄ, оперативно вводився режим “Тиша”.

Про всі порушення з боку окупантів Українську сторону СЦКК поінформували СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Наголошуємо, Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов’язань.

Станом на 7 годину ранку 18 березня, обстрілів не зафіксовано.

Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation