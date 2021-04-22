Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 22 квітня 2021 року

Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України.

Протягом минулої доби, 21 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

Неподалік населених пунктів ПІСКИ та ПІВДЕННЕ російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та протитанкового ракетного комплексу, а біля ШУМІВ та ПЕРВОМАЙСЬКА з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу селища НОВГОРОДСЬКЕ противник відкривав вогонь з бойової машини піхоти, а біля КАМ’ЯНКИ зі станкових протитанкових гранатометів. В районі КРАСНОГОРІВКИ російські окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Про факт порушення з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 22 квітня, зафіксовано 3 обстріли з боку російсько-окупаційних військ.

Зокрема, неподалік населеного пункту ПІВДЕННЕ ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля селища ЗАЙЦЕВЕ – з мінометів калібру 82 мм. Поблизу ПІСКІВ противник здійснив обстріл з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation