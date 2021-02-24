Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 24 лютого 2021 року

Протягом минулої доби, 23 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано двадцять порушень режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту ЗАЙЦЕВЕ збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, ще один – отримав поранення.

Неподалік КРАСНОГОРІВКИ противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, а біля ПІСКІВ – з великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї. Внаслідок обстрілу отримав вогнепальне поранення один український захисник.

З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів російсько-окупаційні війська відкривали вогонь неподалік ШУМІВ, а біля ПРИЧЕПИЛІВКИ та КАТЕРИНІВКИ – ще й зі стрілецької зброї.

В районі населених пунктів АВДІЇВКА, ЛУГАНСЬКЕ, ЗОЛОТЕ-4 та МИРОНІВСЬКИЙ противник здійснив по кілька пострілів зі станкових протитанкових гранатометів, а неподалік ГНУТОВОГО – з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу ПАВЛОПОЛЯ і НОВОСЕЛІВКИ ДРУГОЇ ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

На обстріли противника українські воїни давали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого воїна, а пораненим – бажає скорішого одужання.

Від початку поточної доби, 24 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation