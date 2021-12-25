Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 25 грудня 2021 року
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.
Упродовж минулої доби, 24 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
В напрямку НОВОЗВАНІВКИ ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу МАР’ЇНКИ противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.
У бік КАТЕРИНІВКИ російські найманці відкривали вогонь з підствольних та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В неподалік НОВОЛУГАНСЬКОГО окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 25 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet