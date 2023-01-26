Сьогодні було збито 47 з 55 ракет, які Росія випустила по Україні
26 січня під час чергової масованої ракетної атаки російські військові здійснили 55 пусків різноманітних ракет. Силами ППО 47 крилатих ракет було збито.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.
За його словами, Росія запустила ракети повітряного та морського базування, серед яких Х-101, Х-555, Х-47 “Кинджал”, “Калібр” і Х-59. Росіяни запускали їх з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.
Своєю чергою, Сили і засоби протиповітряної оборони Збройних сил України знищили із них 47 крилатих ракет. Крім того, 20 з них скерували по Києву. Також три з чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей.
“Мета росіян залишається незмінною – психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури. Але нас не зламати! Дякую військовослужбовцям, які тримають небо над Україною!”, – написав головнокомандувач. // БуквиTweet