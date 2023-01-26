Сьогодні було збито 47 з 55 ракет, які Росія випустила по Україні

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26 січня під час чергової масованої ракетної атаки російські військові здійснили 55 пусків різноманітних ракет. Силами ППО 47 крилатих ракет було збито.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.

На зображенні може бути: 1 особа та текст «# BYKVU вадерий залужний головнокомандувач зсу [про росйську ракетну атаку вранц 26-го счня] " противник здйснив 55 пускв PAKET X-101, X-555, X-47 "<кинджал>, <<калбр", X-59 3 лITAKIB Ty-95, Cy-35, MI-31K ΤΑ кораблв 3 чорного моря. знищено 47 крилатих PAKET, 20 3 них Ð район столиц. три 3 чотирьох керованих авацйних PAKET X-59 не досягли своіх цлей»

За його словами, Росія запустила ракети повітряного та морського базування, серед яких Х-101, Х-555, Х-47 “Кинджал”, “Калібр” і Х-59. Росіяни запускали їх з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.

Своєю чергою, Сили і засоби протиповітряної оборони Збройних сил України знищили із них 47 крилатих ракет. Крім того, 20 з них скерували по Києву. Також три з чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей.

“Мета росіян залишається незмінною – психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури. Але нас не зламати! Дякую військовослужбовцям, які тримають небо над Україною!”, – написав головнокомандувач. // Букви

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