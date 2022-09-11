Сьогодні ввечері ЗСУ збили 9 з 11 російських ракет

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Ефективність протиракетного захисту України залишається високою.

Сьогодні ввечері, 11 вересня, Росія завдала ударів 11 крилатими ракетами по зоні відповідальності  повітряного командування “Схід”.

ЗСУ збили 9 з 11 російських ракет

Фото: defence-ua.com

Про це повідомила пресслужба Повітряного командування “Схід”.

Зазначається, що підрозділами повітряного командування “Схід” було збито 7 крилатих ракет на Дніпропетровщині.

З них 5 ракет Х-101, 2 – “Калібр”.

Ще дві ракети знищено підрозділами Повітряних Сил на Полтавщині.

Раніше українська ППО збила ракету РФ над Дніпропетровською областю. // LB.ua

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