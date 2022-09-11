Сьогодні ввечері ЗСУ збили 9 з 11 російських ракет

Ефективність протиракетного захисту України залишається високою.

Сьогодні ввечері, 11 вересня, Росія завдала ударів 11 крилатими ракетами по зоні відповідальності повітряного командування “Схід”.

Про це повідомила пресслужба Повітряного командування “Схід”.

Зазначається, що підрозділами повітряного командування “Схід” було збито 7 крилатих ракет на Дніпропетровщині.

З них 5 ракет Х-101, 2 – “Калібр”.