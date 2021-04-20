Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 20 квітня 2021 року

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.

Протягом минулої доби, 19 квітня, було зафіксовано 6 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Так, неподалік АВДІЇВКИ ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля селища ПІВДЕННЕ – ще й з протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля МАЙОРСЬКА російські окупанти здійснили обстріли з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті ПІСКІВ противник використав великокаліберні кулемети, підствольні та станкові протитанкові гранатомети.

У районі населеного пункту ЗАЙЦЕВЕ ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед наших захисників за минулу добу немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 20 квітня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік ЗОЛОТЕ-4 ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем.

Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Слава Україні

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation