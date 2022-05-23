Советник России при ООН подал в отставку со словами «Мне никогда не было так стыдно за свою страну»

Сотрудник российского постоянного представительства при ООН в Женеве Борис Бондарев заявил о своей отставке из-за войны с Украиной.  Как передает Медиазона, письмо дипломата опубликовал международный юрист при ООН Гиллель Нойер.

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«Мне никогда не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года. Агрессивная война против Украины, а по факту — против всего Запада, развязанная Путиным, — это не только преступление против украинского народа, но и, пожалуй, самое серьезное преступление против самих россиян, все надежды которых на жизнь в процветающем свободном обществе перечеркнула буква Z», — сказал Бондарев.

На сайте отделения ООН в Женеве говорится, что Бондарев занимал в постоянном представительстве должность советника. По словам самого дипломата, он находился на службе с 2002 года.

«К сожалению, все эти двадцать лет уровень лжи и непрофессионализма в работе МИД постоянно возрастал, но в последние годы стал катастрофическим», — отметил Бондарев. Он добавил, что Сергей Лавров стал примером «деградации системы», а МИД прекратил заниматься дипломатией и «сеет ложь, разжигает ненависть и войну».

Бондарев сказал, что хотел бы продолжить карьеру дипломата, но полагает, что сейчас остаться на посту — значит проявить «невежество».

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