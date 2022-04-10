У тимчасово захоплену Нову Каховку окупанти завезли на свій «мітинг» аж… 30 покидьків

У тимчасово захопленій Новій Каховці Херсонської області, задля картинки для російських медіа, окупанти завезли «акторів» на проросійський «мітинг».

На площу вивели аж… 30 людей з російськими прапорами.

Напередодні купки загарбників нишпорили по крамницях із секонд-хендом, аби врядитися цивільними. Сьогодні ж актори недолугого перфомансу імітували проросійську акцію в місті на Херсонщині.

Крім того, в Новій Каховці готуються до друку плакати, бюлетені, листівки, бланки та інший агітаційний матеріал. Все це загарбники планують використати для проведення найближчим часом так званого “референдуму” щодо створення “Херсонської Народної Республіки”.

Спроби росіян створити імітацію їхньої підтримки в Україні виглядають все жалюгідніше.

Водночас, окупанти забороняють українцям виходити на протестні мітинги, погрожують відключити зв’язок, воду, газ та опалення. Погрози насильства, терор, брехня, гуманітарна катастрофа, – це те, що вони принесли Херсонській області.

10 квітня в Херсоні біля кіноконцертного залу “Ювілейний” відбувся мирний мітинг, присвячений пам’яті жертв російської агресії. Очікувано – російські окупанти його розігнали.

Кожен такий новий мітинг – дуже великий ризик для його учасників, і все одно люди виходять.

Як і в Новій Каховці, де справжні містяни мужньо виходять на акції за Україну.

Херсонщина – це Україна! Разом переможемо!

Оперативне командування «Південь»/Operational Command “South”