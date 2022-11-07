Спецпідрозділ KRAKEN показав як звільняли в ході Куп’янської наступальної операції окуповані російськими загарбниками населені пункти (відео)
Хроніка звільнення міст Харківщини від окупантів в ході Куп’янської наступальної операції ведеться Спеціальним підрозділом Kraken ГУР МО України.
В ході операції спецпідрозділом «KRAKEN» було звільнено низку населених пунктів, серед яких:
- Куп’янськ (лівий берег)
- Подоли
- Куп’янськ-Вузловий
- Ківшарівка
- Новоосинове
- Глушківка
- Колісниківка
Внаслідок злагоджених дій підрозділом було успішно форсовано річку Оскіл, що дозволило нашим силам вибити ворога з лівобережної частини міста та створити плацдарм для суміжних підрозділів.
Силами української армії були частково знищені та відкинуті російські підрозділи:
- 27 ОМСБр 1 танкової армії
- 55 ОМСБр
- 200 ОМСБр
- 61 ОБрМП
- ЧВК «Вагнер»
- Загони БАРС
Наступ української армії успішно продовжується на лівому березі Оскола.
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