Спецпідрозділ KRAKEN показав як звільняли в ході Куп’янської наступальної операції окуповані російськими загарбниками населені пункти (відео)

Хроніка звільнення міст Харківщини від окупантів в ході Куп’янської наступальної операції ведеться Спеціальним підрозділом Kraken ГУР МО України.

В ході операції спецпідрозділом «KRAKEN» було звільнено низку населених пунктів, серед яких:

Куп’янськ (лівий берег)

Подоли

Куп’янськ-Вузловий

Ківшарівка

Новоосинове

Глушківка

Колісниківка

Внаслідок злагоджених дій підрозділом було успішно форсовано річку Оскіл, що дозволило нашим силам вибити ворога з лівобережної частини міста та створити плацдарм для суміжних підрозділів.

Силами української армії були частково знищені та відкинуті російські підрозділи:

27 ОМСБр 1 танкової армії

55 ОМСБр

200 ОМСБр

61 ОБрМП

ЧВК «Вагнер»

Загони БАРС

Наступ української армії успішно продовжується на лівому березі Оскола.