Спецпідрозділ KRAKEN показав як звільняли в ході Куп’янської наступальної операції окуповані російськими загарбниками населені пункти (відео)

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Спецпідрозділ KRAKEN показав як звільняли в ході Куп'янської наступальної операції окуповані російськими загарбниками населені пункти (відео)

Хроніка звільнення міст Харківщини від окупантів в ході Куп’янської наступальної операції ведеться Спеціальним підрозділом Kraken ГУР МО України.

В ході операції спецпідрозділом «KRAKEN» було звільнено низку населених пунктів, серед яких:

  • Куп’янськ (лівий берег)
  • Подоли
  • Куп’янськ-Вузловий
  • Ківшарівка
  • Новоосинове
  • Глушківка
  • Колісниківка

Внаслідок злагоджених дій підрозділом було успішно форсовано річку Оскіл, що дозволило нашим силам вибити ворога з лівобережної частини міста та створити плацдарм для суміжних підрозділів.

Силами української армії були частково знищені та відкинуті російські підрозділи:

  • 27 ОМСБр 1 танкової армії
  • 55 ОМСБр
  • 200 ОМСБр
  • 61 ОБрМП
  • ЧВК «Вагнер»
  • Загони БАРС

Наступ української армії успішно продовжується на лівому березі Оскола.

 

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