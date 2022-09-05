Співпрацював із окупантами: на Сумщині оголосили підозру колаборанту

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За даними правоохоронців, упродовж березня під час тимчасової окупації населених пунктів Охтирського району місцевий мешканець добровільно допомагав ворожим військам. Чоловік забезпечував їх продуктами та підакцизними товарами, а також передавав інформацію про жителів свого села.

В ході досудового розслідування оперативники управління стратегічних розслідувань в Сумській області та слідчі відділу поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції зібрали достатньо доказів причетності чоловіка до протиправної діяльності. Зібрані докази стали підставою для повідомлення останньому про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Охтирської окружної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України