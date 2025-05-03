США продадуть Україні послуги з навчання пілотів та підтримки F-16 на суму понад $310 млн.

Державний департамент США схвалив продаж Україні послуг з навчання пілотів та підтримки винищувачів F-16.

Про це повідомляє Управління воєнного співробітництва міністерства оборони США.

Зазначається, що до цього пакету вартістю орієнтовно 310,5 млн доларів увійдуть:

модифікації та оновлення літаків;

навчання персоналу з експлуатації, технічного обслуговування та забезпечення винищувачів;

запасні частини, ремонт; наземне обладнання;

інженерна, технічна та логістична підтримка з боку уряду США й підрядників тощо.

У повідомленні вказано, що цей продаж підтримуватиме цілі зовнішньої політики та цілі національної безпеки США. Він покращить безпеку країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі.

“Запропонований продаж покращить здатність України протистояти поточним та майбутнім загрозам, забезпечуючи ефективну підготовку її пілотів та підвищуючи її оперативну сумісність зі Сполученими Штатами завдяки комплексній підготовці з Повітряними силами США”, – наголосили в Пентагоні. // LB.ua