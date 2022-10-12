США розглядають можливість створення в Україні ешелонованої системи ППО

Сполучені Штати розглядають варіант створення в Україні інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Про це під час прес-конференції у Брюсселі з нагоди зустрічі союзників України у форматі “Рамштайн”, заявив голова об’єднаного комітету начальників генеральних штабів США Марк Міллі, передає УНН з посиланням на ВВС.

Він зазначив, що в цій системі поєднуватимуться засоби малої, середньої та великої дальності. Комбінація всіх цих засобів дозволить закрити повітряний простір російським літальним апаратам.

“Ми передамо ті системи, які у нас є…І ми постараємося поставити додаткові боєприпаси для тих систем, які зараз на озброєнні в українців. У світі є безліч вільних систем ППО. Завданням буде зв’язати їх воєдино і розмістити”, – заявив Міллі.

Міністр оборони США Ллойд Остін додав, що Америка надасть ті системи, які у неї на озброєнні “настільки швидко, наскільки це фізично можливо”.

“Я абсолютно впевнений, що інші країни зроблять все, що зможуть і коли зможуть, щоб передати додаткові потужності. Ви чули, що ми говорили про NASAMS, і це хороший засіб, який дійсно допоможе українцям. Я говорив, що Німеччина надасть систему ППО IRIS-T, і в майбутньому, я сподіваюся, й інші засоби. Сьогодні більше країн зголосилися надати боєприпаси для систем NASAMS. У нас, безумовно, є готовність робити все, що ми можемо, так довго, як ми можемо”, – сказав міністр оборони.