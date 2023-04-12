Міноборони Азербайджану повідомило про перестрілку на кордоні з Вірменією, є загиблі та поранені

Азербайджан у вівторок заявив, що його солдатів було вбито і поранено внаслідок нападу вірменських сил у Східному Зангезурському районі.

«11 квітня підрозділи збройних сил Вірменії з позицій у напрямку населеного пункту Діг Горуського району зі стрілецької зброї обстріляли позиції азербайджанської армії, дислоковані в напрямку Лачинського району», — йдеться у повідомленні Міноборони Азербайджану.

У заяві йдеться, що азербайджанських військовослужбовців було вбито і поранено внаслідок «провокації», скоєної вірменськими силами, без вказівки кількості жертв.

«Підрозділи Азербайджанської Армії вжили адекватних заходів у відповідь», — йдеться в повідомленні.

В іншій заяві міністерство заявило, що азербайджанські позиції обстрілюються з мінометів та важкого озброєння, додавши, що вірменські сили також зазнали «значних втрат» через заходи, вжиті азербайджанськими підрозділами безпеки.

Окремо в заяві МЗС Азербайджану йдеться про те, що подібні «провокації» на тлі закликів міжнародної спільноти до переговорів щодо мирної угоди показують, що Вірменія «не зацікавлена у мирному процесі» і що вони супроводжуються «політично провокаційними діями та заявами». // УНН