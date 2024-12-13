США успішно випробували гіперзвукову ракету великої дальності

В американському оборонному відомстві кажуть, що це випробування знаменує собою важливу віху в розробці однієї з найсучасніших систем озброєнь США.

Американські військові нещодавно успішно завершили випробування конвенційної гіперзвукової ракети великої дальності з космічної станції на мисі Канаверал у Флориді, повідомляє Пентагон.

“Це випробування знаменує собою важливу віху в розробці однієї з наших найсучасніших систем озброєнь”, – сказав очільник ВМС Карлос Дель Торо.

Він зазначив, що скоро будуть перші поставки цієї зброї на кораблі ВМС, щоб “допомогти нам залишатися провідною бойовою силою в світі”.