США ввели санкції проти трьох компаній через збройні угоди КНДР і Росії

США внесли до списку санкцій три організації, які, за їх твердженням, пов’язані зі збройовими угодами між Північною Кореєю і Росією. Мінфін США заявило, що Росія все частіше змушена звертатися до КНДР та інших союзників за боєприпасами та озброєнням, які втрачає під час війни в Україні, повідомляє Reuters .

Однією із внесених до списку організацій стала російська компанія ТОВ «Верус», зареєстрована у Москві. Вона також відома як консалтингова група Verus. Крім того, під санкції потрапили казахстанське підприємство ТОВ «Дефенс інжиніринг» та словацька компанія Versor. Вашингтон відзначає зв’язок усіх цих компаній із Ашотом Мкртичовим, громадянином Словаччини, який також потрапив під санкції. Він є президентом Versor, засновником та власником Verus, а також директором Defense Engineering.

У Вашингтоні звинуватили Мкртичова у веденні переговорів із представниками Північної Кореї та Росії. Метою цих переговорів була передача понад двадцяти видів зброї та боєприпасів до Росії в обмін на товари для Північної Кореї, стверджують у Вашингтоні.

“Сполучені Штати продовжують розкривати незаконні фінансові мережі, які намагаються спрямовувати підтримку від Північної Кореї до військової машини Росії”, – заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон. — «Разом із нашими союзниками та партнерами ми продовжуємо боротися з незаконною торгівлею зброєю, яка є основою жорстокої війни Путіна в Україні».

Внесення до списку SDN передбачає заблокування всіх активів, що перебувають у США, а також організацій, що належать безпосередньо чи опосередковано більш ніж на 50%. Усі операції, пов’язані з майном чи інтересами зазначених осіб, заборонені без спеціальної ліцензії OFAC.