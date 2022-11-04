США виділили пакет військової допомоги Україні на $400 млн.: системи ППО, танки, дрони і бронекатери
Танки – чеські, їх домовилися відремонтувати Сполучені Штати Америки і Нідерланди.
США оголосили про новий пакет військової допомоги в розмірі $400 млн.
Як повідомила на брифінгу заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, Україні передадуть системи протиповітряної оборони, а також відремонтовані танки з Чехії та дрони.
Зокрема, у пакет допомоги увійшли:
- системи ППО Hawk;
- 1100 безпілотників Phoenix Ghost;
- відремонтовані танки Т-72 (45 одиниць);
- 250 БТР M1117;
- 40 бронекатерів.
Щодо танків, які перебувають на зберіганні у Чехії, то їх домовилися відремонтувати США і Нідерланди. Загалом мова йде про 90 одиниць; США профінансують ремонт 45. Частину техніки Україна отримає до кінця цього року, решту – упродовж 2023-го.
Нагадаємо, у США керівники Пентагону наступного тижня зустрінуться з представниками оборонної промисловості, щоб обговорити шляхи вирішення проблем ланцюга постачань озброєння. // LB.ua