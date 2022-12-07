Стало відомо про трагічні наслідки обстрілу Харківщини

Армія РФ продовжує обстрілювати населені пункти Борівщини і тероризувати місцеве населення.

На Харківщині в результаті прямого влучання у житловий будинок загинула завідувачка будинку культури, а її чоловік перебуває в реанімації.

Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі Борівської селищної ради Харківської області. В повідомленні сказано, що, незважаючи на звільнення Борівщини від російських окупантів, ворог продовжує обстрілювати населені пункти громади і тероризувати місцеве населення.

“В результаті прямого влучання у житловий будинок в селі Загризове, у власній оселі загинула місцева жителька Ольга Євгенівна Довгопола. Її чоловік отримав важкі поранення і наразі перебуває в реанімації”, – сказано в повідомленні.

Жінка працювала завідувачем Загризівського сільського будинку культури.

“Колеги та односельці пам’ятають її як добру, чуйну жінку, завжди готову прийти на допомогу іншим”, зазначають в селищній раді. // УНІАН