Стало известно, как администрация Путина рекомендует государственными СМИ писать о взрыве на Крымском мосту
«Медузе» удалось ознакомиться с рекомендациями по освещению взрыва на Крымском мосту, которые администрация президента разослала российским средствам массовой информации, в том числе государственным агентствам.
Краткое содержание «методички»:
➤ делать акцент на том, что мост не разрушен, а всего лишь повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях;
➤ подготовка к восстановительным работам уже началась;
➤ минтрансом запущены новые логистические маршруты;
➤ заработала Керченская паромная переправа.
Судя по сообщениям на лентах РИА Новости, ТАСС и большинства других российских СМИ, рекомендации администрации президента выполняются.Tweet