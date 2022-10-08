Стало известно, как администрация Путина рекомендует государственными СМИ писать о взрыве на Крымском мосту

«Медузе» удалось ознакомиться с рекомендациями по освещению взрыва на Крымском мосту, которые администрация президента разослала российским средствам массовой информации, в том числе государственным агентствам.

Краткое содержание «методички»:

➤ делать акцент на том, что мост не разрушен, а всего лишь повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях;

➤ подготовка к восстановительным работам уже началась;

➤ минтрансом запущены новые логистические маршруты;

➤ заработала Керченская паромная переправа.

Судя по сообщениям на лентах РИА Новости, ТАСС и большинства других российских СМИ, рекомендации администрации президента выполняются.