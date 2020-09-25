Cитуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 25 вересня 2020 року

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські захисники продовжують виконувати свої завдання за призначенням.

Упродовж минулої доби, 24 вересня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення досягнутих домовленостей.

Так, режим припинення вогню противник порушив у вечірній час доби, здійснивши постріл з ручного протитанкового гранатомета у бік наших позицій поблизу Кам’янки. Постріл був не прицільним, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби, 25 вересня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша, жодних порушень з боку російсько-окупаційних військ не задокументовано. Втім військовослужбовці Об’єднаних сил, не втрачають пильності та перебувають у повній готовності дати адекватну відповідь на будь-які провокаційні дії ворога.

Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами.

Слава Україні!ї

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation