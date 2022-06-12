Від російського ракетного удару по Чорткову постраждало 22 людини, серед них – 12-річна дитина

Внаслідок вчорашнього ворожого ракетного удару по Чорткову на Тернопільщині постраждали 22 людей, серед них — 12-річна дитина.

Про це повідомив під час брифінгу голова Тернопольської обласної військової адміністрації Володимир Труш, пише УНН.

«Жертв на даний момент немає. Є постраждалих 22 особи, які були госпіталізовані, надана медична допомога. (…) Серед них є, на жаль, і дитина — 12-и років… Дитині накладені шви. Проте стан практично всіх задовільний, частина в лікарні… Серед постраждалих є сім жінок», — сказав Труш.

З його слів, було 4 «прильоти». «Попередньо, всі ракети вилетіли з акваторії Чорного моря», — додав голова ОВА.

«Зруйновано частину воєнного об’єкту і також цивільні. Постраждали чотири будинки 5-поверхових з цивільним населенням», — зазначив Труш.