Створення спецтрибуналу для РФ підтримали 44 країни. У Гаазі підписали відповідну декларацію

У декларації також йдеться і про відшкодування збитків Україні.

Під час конференції «Відновлення справедливості для України», що відбулася в Гаазі, 44 країни підписали декларацію, якою, зокрема підтримали притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини. Декларацію опублікували на сайті уряду Нідерландів.

Підсумковий документ наразі підписали Албанія, Андорра, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словенія, Іспанія, Швеція, Україна, Британія і США. Загалом у конференції брали участь 57 країн.

Країни-підписанти вкотре закликали РФ «негайно припинити агресивну війну проти України». Також країні-терористці нагадали, що згідно з наказом Міжнародного суду ООН від 16 березня 2022 року, вона повинна припинити всі військові операції в Україні.

Також підписанти засудили воєнні злочини, які росіяни скоїли в Україні. Серед таких злочинів, обстріли цивільного населення, освітніх закладів, критичної інфраструктури, незаконне вивезення українських дітей до Росії тощо.

Згідно з декларацією, підписанти підтримують посилення спільних зусиль, аби забезпечити належне розслідування усіх порушень міжнародного права, скоєних під час російсько-української війни, включно із злочинами агресії. Також країни-підписанти привітали створення минулого року Міжнародного центру з притягнення до відповідальності за злочин агресії проти України (ICPA).

«Ми залишаємося відданими роботі над створенням спеціального трибуналу для розслідування та судового переслідування злочинів агресії проти України, який би сприяв притягненню до відповідальності найвищого військового та політичного керівництва; ми вітаємо значний прогрес, досягнутий у цьому відношенні, ми заохочуємо зацікавлення держави та міжнародної організації посилити свої зусилля для забезпечення надійної правової основи та широкої міжнародної підтримки для завершення цього процесу; ми вітаємо умовну пропозицію Нідерланди прийняти спеціальний трибунал», – йдеться у декларації.

У частині, яка присвячена відшкодуванню шкоди, підписанти привітали створення Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України (RD4U). Також країни підтримали створення міжнародного механізму відшкодування Україні збитків.

У цьому контексті країни-підписанти підтвердили, що суверенні активи Росії у їхній юрисдикції лишаться замороженими, поки росіяни не припинять агресію проти України та не виплатять завдані ними збитки. Також у декларації йдеться, що країни вітають дискусії щодо можливості використання заморожених російських активів та доходів від них на користь України.

Нагадаємо, 2 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відвідав Гаагу у Нідерландах, де взяв участь у конференції «Відновлення справедливості для України». Згідно з анонсом його візиту, глава МЗС мав провести низку двосторонніх зустрічей щодо створення спецтрибуналу для російських окупантів.

Під час свого виступу на міжнародній конференції в Гаазі Кулеба заявив, що український народ потребує справедливості прямо зараз, а не в далекому майбутньому. За його словами, у цьому контексті ми вже маємо відчутні результати на чотирьох напрямках. // Дзеркало тижня