Судитимуть двох громадян України, які забезпечували протиповітряну оборону військ РФ в районі Каховської ГЕС і воювали проти ЗСУ

Офісом Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальні акти стосовно двох громадян України за вчинення державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що двоє мешканців АР Крим у 2014 та 2020 роках уклали контракти на проходження військової служби у військовій частині №12676 збройних сил Російської Федерації.

Разом з армією окупантів у лютому 2022 року вони увійшли на територію України та брали участь у бойових діях на території Херсонської і Миколаївської областей. З 25 по 28 лютого вони забезпечували протиповітряну оборону військ РФ в районі дамби Каховської гідроелектростанції імені П.С. Непорожнього поблизу м. Нова Каховка Херсонської області. А 1 березня обвинувачені вступали в бій з підрозділами Збройних Сил України в районі м. Баштанка Миколаївської області.

2 березня 2022 року їх було взято у полон на території Миколаївської області.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного слідчого управління СБУ за оперативного супроводу Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Офіс Генерального прокурора