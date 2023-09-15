Судитимуть дезертира, який служив рашистам в окупованому Херсоні та був тюремником

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього військовослужбовця-контрактника. Він втік з місця служби та влаштувався на роботу тюремником до окупантів у тимчасово окупованому Херсоні.

Обвинувальний акт скеровано до суду, повідомляє ДБР.

Під час окупації Херсона військовослужбовець не дотримався наказу про передислокацію та залишився у місті. Вже у липні 2022 року дезертир вирішив влаштуватися на «службу» до загарбників. Він добровільно обійняв посаду у незаконному органі окупантів, який вони створили на бази виправної колонії №90 в Херсоні.

До катівень цього закладу кидалися представники українського спротиву. Фігурант справи брав участь в їх утриманні та відбирав особисті речі, зокрема, він вилучав телефони, які потім «досліджувались» представниками ворожих спецслужб.

Після звільнення Херсона він не встиг втекти, був затриманий правоохоронцями та вже засуджений за самовільне залишення військової частини (ч. 5 ст. 407 КК України).

Тепер його також судитимуть за звинуваченням у добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Херсонська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.