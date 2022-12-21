Судитимуть п’ятьох бойовиків, які знущалися з полонених українців

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно п’яти осіб, які знущалися з полонених українців.

Розслідуванням встановлено, що з 2014 року на окупованій території Донецької області діяли дві терористичні організації – незаконні «министерство государственной безопасности ДНР» та «Калининская исправительная колония 27».

До їх складу входило 17 бойовиків. Серед учасників – представники місцевого криміналітету та колишні працівники правоохоронних органів.

Вони викрадали та катували українців, які не визнавали так званої «ДНР». Щоб змусити їх зізнатися нібито у шпигунстві та інших надуманих злочинах, погрожували катуванням і вбивством дітей та дружин. Якщо погрози не допомагали, вони імітували розстріл та навіть поховання заживо.

Наразі всім учасникам повідомлено про підозру. Їм інкриміновано державну зраду, створення терористичної організації і порушення законів та звичаїв війни (ст. 111, ст. 258-3 та ст. 438 КК України).

Після проведення всіх слідчих дій, матеріали стосовно інших дванадцяти осіб будуть також скеровані до суду.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось ГСУ Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора