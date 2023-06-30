Судитимуть російських військових, обвинувачених у розстрілі двох автівок з цивільними людьми на Чернігівщині

Поліція завершила досудове розслідування щодо двох російських військовослужбовців, які розстріляли два автомобілі із чотирма мирними громадянами на території Ічнянської громади.

Поліцейські встановили, що злочини відбулися на початку березня 2022 року на території села Ольшана Прилуцького району. 26-річний командир танкового взводу збройних сил російської федерації спільно з 25-річним командиром танка військової частини рф помітили мікроавтобус, який був завантажений хлібом та рухався в напрямку Ічні. У салоні авто перебували водій та пасажир. Чоловіки намагалися забезпечити хлібом громадян на тимчасово окупованій території Ічнянської громади.

Солдати рф, використовуючи автоматичну вогнепальну зброю, з метою умисного вбивства цивільних громадян, відкрили прицільний вогонь по автомобілю та людях.

Від отриманих вогнепальних поранень 38-річний водій та його 55-річний пасажир загинули.

Пізніше по автодорозі до Прилуцької лікарні рухався ще один автомобіль з двома цивільними. Окупанти відкрили вогонь і по цій автівці. Водій та пасажир намагалися втекти, але були безжально розстріляні російськими військовими.

Після вбивства військові рф заволоділи особистими речами вбитих з обох автомобілів та покинули місце злочину.

Правоохоронцям вдалося встановити анкетні дані підозрюваних та зібрати доказову базу причетності російських військовослужбовців до вказаних злочинів.

Наразі слідчі Прилуцького районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане із умисним вбивством) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду.

До обвинувачених застосована спеціальна процедура «in absentia», яка дозволить суду ухвалити вирок за їх відсутності.

Санкція ч.2 ст.438 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічно.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області