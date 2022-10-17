Сили ППО збили 15 дронів «Shahed-136» та 3 крилаті ракети

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17 жовтня, з 03.30 по 06.50, силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування “Південь” збито п’ятнадцять дронів: шість – над Одещиною та дев’ять – над Миколаївщиною.

Загалом на південному напрямку у нічний час, з 16 по 17 жовтня, знищено 26 «Shahed-136».

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Також ворог атакував критичну інфраструктуру на східному напрямку крилатими ракетами різних типів. Три ракети знищено зенітними ракетними підрозділами Повітряного командування “Схід”.

Слава Україні! Смерть ворогам!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine 

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