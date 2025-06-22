Сирський розповів про загрозу Сумам та ситуацію на сумському прикордонні
Сирський: Ситуація на Сумщині стабілізована, ЗСУ утримують плацдарм на Курщині, скувавши значні сили ворога
Росіяни намагаються створити «буферну зону» в прикордонні Сумської та Харківської областей, але ситуацію на Сумщині вдалося стабілізувати. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський під час зустрічі з українськими та закордонними журналістами, де був присутній «Главком».
На цю ділянку в районі Глушково російське військове керівництво кинуло 10 тис. своїх бійців. Загалом на Північнослобожанському напрямку Україні протистоїть близько 50 тис. ворожого війська, зокрема, елітні частини: дві десантні дивізії, чотири основні бригади ЗС РФ та 177-й полк морської піхоти Каспійської флотилії.
Головнокомандувач наголосив, що дії ЗСУ на Курщині, в Глушковському районі, скували частину ворожих сил, які збиралися перекинути під Покровськ. «Одна з бригад, яка вже рухалася на Покровський напрямок, була повернута знову на Курський напрямок», – сказав Сирський.
Він нагадав, що «свого часу наша Курська операція відтягнула майже 63 тис. російських військових, а сумарно з північнокорейцями – близько 70 тис». Це дало змогу послабити тиск противника на основних напрямках, перегрупувати війська. «І взяття ворогом Покровська, анонсоване ще з вересня 2024 року, досі не відбулося зокрема й завдяки проведенню нами Курської операції», – підкреслив Сирський.
На питання журналістів щодо погрози Путіна захопити Суми, Олександр Сирський відповів, що такі наміри, вочевидь, є. За його словами, зараз на всіх загрозливих напрямках фронту триває активна робота з обладнання оборонних рубежів та будівництва інженерно-фортифікаційних споруд та встановлення антидронового покриття, і Суми та область у цьому сенсі – в пріоритеті.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Сумському напрямку за останній тиждень не змінилася. За його словами, відсутність прориву на цьому напрямку – серйозна проблема для РФ.Tweet