Такі самі звірства, які чинить Хамас, я вже бачив в Україні, – ізраїльський журналіст

Ізраїльський журналіст Сергій Гранкін був в Україні в перші дні російського вторгнення.

Звірства, які зараз на території Ізраїлю чинять бойовики ХАМАС, з перших хвилин вторгнення здійснювали російські окупанти по відношенню до цивільного населення України.

Як повідомляє ТГ-канал “Быть Или”, таку заяву зробив ізраїльський журналіст Сергій Гранкін, зазначивши, що все те, що зараз відбувається в Ізраїлі, він вже бачив в Україні, а бойовики ХАМАС вбивають жінок та дітей так само холоднокровно, як і російські окупанти.

“В Україні я був у перші місяці війни, якраз тоді, коли захоплювали Ірпінь, Бучу, розстрілювали машини, Чернігів, Суми. І я бачив цих людей, ці кадри, які вони мені показували на телефонах. Ось рівно те саме. Так само холоднокровно підходили, вбивали людей, жінок, дітей з автоматів, з кулеметів, причому абсолютно з діловим виглядом, ніби це робота”, – сказав журналіст.