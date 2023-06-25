Терористична Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції

Про це в інтерв’ю британському виданню The New Statement заявив Начальник ГУР МО України.

За його словами, ядерні реактори без охолодження можуть розплавитись за період від 10 годин до 14 днів.

До аварії на ЗАЕС також може призвести підвищення росіянами напруги на лініях електропостачання до станції.