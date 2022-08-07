Терористичний акт в Оленівці був російською спецоперацією проти постачання Україні зброї

Будь-якими методами росія намагається завадити постачанню в Україну західного високоточного озброєння.

Про це представник ГУР МО України, член координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

“Від початку цієї страшної трагедії та страшного фарсу, який ми бачили з боку росіян, – це й було фальшування. Від перших повідомлень про застосування і навмисний обстріл високоточною зброєю HIMARS – це була спецоперація проти постачання Україні західного високоточного озброєння. Це була спецоперація з метою дестабілізації українського суспільства та деморалізації українських військовополонених. З самого початку це було фальшування, але світ швидко викриває такі речі”, – наголосив представник воєнної розвідки України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України