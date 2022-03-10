Тіла своїх загиблих окупанти спалюють в ямах — очевидці

Російське командування починає спалювати тіла вбитих окупантів в Україні в звичайних ямах.

Як повідомляють очевидці, в Чаплинку, на адміністративному кордоні з Кримом, 9 березня насипом в яму закинули тіла близько 50 убитих на Херсонщині і Миколаєві російських солдатів і з самого ранку спалюють їх, передає радник глави МВС Антон Геращенко.

«Місцеві жителі запитали, навіщо так чинити з тілами загиблих, їм сказали, що була заборона на те, щоб відправляти тіла в РФ», — написав Геращенко у своєму Телеграм-каналі.

Раніше стало відомо про те, що Міноборони РФ наказало знищувати тіла своїх військових, загиблих в Україні. Відповідний документ від 26 лютого, підписаний заступником Міністра оборони РФ Олексієм Криворучком, опублікувало Оперативне командування «Північ». // УНІАН