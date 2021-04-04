Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 4 квітня 2021 року

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.

Протягом минулої доби, 3 квітня, було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

В районі оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік населеного пункту ПІСКИ, російські окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а неподалік селища ГНУТОВЕ — з мінометів 82-го калібру та ручних протитанкових гранатометів. Поблизу населених пунктів АВДІЇВКА, ШИРОКИНЕ та ВОДЯНЕ, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

Минулої доби, неподалік населеного пункту ШУМИ, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», відбувся підрив на невідомому мінно-вибуховому пристрої в наслідок якого, бойове травмування несумісне з життям отримав військовослужбовець Об’єднаних сил. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 4 квітня, обстановка в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. З боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation