Пошук загиблих та зниклих безвісти за ДНК під час війни — роз’яснення МОЗ

У разі пошуку загиблих та зниклих безвісти під час війни, родичам рекомендується разом із заявою до поліції про факт зникнення людини здавати біологічні зразки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

«Жахлива реальність цієї війни – тисячі вбитих і закатованих українців. На жаль, багато людей вважаються зниклими безвісти, багато – були захоплені у полон. У таких випадках родичам таких осіб рекомендуємо разом із заявою до поліції про факт зникнення людини здавати біологічні зразки. Це потрібно для виведення ДНК-профілю та подальшого порівняння із наявними у єдиній базі даних», — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі на території України зразки ДНК відбираються у біологічних батьків чи дітей зниклої людини. Для того, щоб здати біологічні зразки родичам потрібно мати з собою паспорт, для дитини – свідоцтво про народження.

Відібрання зразків та проведення молекулярно-генетичної експертизи здійснюється лише за постановою слідчого. Експертиза проводиться безоплатно.

У МОЗ також пояснили про які зразки йде мова. Зазвичай, у живих людей відбирають зразки крові, епітелій з ротової порожнини та зразки слини. Взяти зразки можуть безпосередньо у відділеннях судово-медичної лабораторії за дорученням процесуально уповноваженої особи, тобто слідчого, або за дорученням суду.

У померлих зразки відбираються у відділі експертизи трупів. Це може бути будь-який біологічний матеріал: кров, м’які тканини, окремі кістки та їх фрагменти. Далі ці зразки направляються у відділення судово-медичної експертизи. Вже там виділяється ДНК-профіль.

Для порівняння ДНК-профілю ДНК-картка направляється до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Там вже її поміщають до бази централізованого обліку генетичних ознак людини під унікальним ідентифікатором. Його присвоюють і при реєстрастрації невстановлених осіб.

Після цього встановлюються генетичні ознаки родичів загиблих, зниклих та невпізнаних осіб. Для цього у кожному управлінні поліції вже створені робочі групи, які приймають заяви.

В МОЗ також відзначили, що для пошуку зниклих безвісти особа має самостійно звернутись за місцем свого проживання у відділ поліції із заявою про зникнення або пошук кровних родичів. Далі слідчий виносить постанову про відбір зразків біоматеріалу та призначення експертизи для виділення ДНК профілю.

Після цього ДНК-профіль родича також відправляється до централізованого автоматизованого обліку генетичних ознак людини, де в автоматичному режимі проводиться порівняння ДНК профілів потерпілого та родичів.

У пресслужбі пояснили, що проведення судово-медичної експертизи може тривати до 1 місяця. У разі виявлення збігів, про це інформується орган, який призначив експертизу та проводить досудове розслідування. Далі відбувається інформування родичів загиблої особи.