Трамп наказав передати військову допомогу Україні – заява Пентагону

Міністерство оборони США за вказівкою президента Дональда Трампа передасть Україні додаткове оборонне озброєння для захисту від російських ударів.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спеціальну заяву щодо військової допомоги Україні

Речник Пентагону Шон Парнелл розповів про надання озброєння Україні.

«За вказівкою президента Трампа Міністерство оборони надсилає Україні додаткову оборонну зброю, щоб українці могли захищати себе, поки ми працюємо над забезпеченням міцного миру та припиненням вбивств», – заявив Парнелл.