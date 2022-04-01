Окупанти нищать власну бойову техніку і видають її за «підбиту українську» (аудіо)

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Звучить дико, але рашисти готові навіть на таке, щоб створити хоча б видимість своїх «успіхів» в Україні.

На нових перехопленнях СБУ чути, як російський командир ставить своєму підлеглому завдання: зробити фото- та відеофіксацію «знищених мінометів».

Вони користуються схожістю нашої техніки, але навіть «у спокійних умовах» путінські вояки не можуть знищити власну гаубицю ані з гранатомету, ані вибухівкою.

«Я уже об этом всем доложил. Теперь ждут фотографий, пушек, минометов, пулеметов, кровище, бинтов и всей х*йни… Давайте побыстрее!» – невдоволено говорить командир.

Що ж, нам подобаються такі дії рашистів! Хай таких вказівок буде більше!

А наша перемога – ближчою з кожним днем!

Слава Україні!

Служба безпеки України

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