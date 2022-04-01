Окупанти нищать власну бойову техніку і видають її за «підбиту українську» (аудіо)
Звучить дико, але рашисти готові навіть на таке, щоб створити хоча б видимість своїх «успіхів» в Україні.
На нових перехопленнях СБУ чути, як російський командир ставить своєму підлеглому завдання: зробити фото- та відеофіксацію «знищених мінометів».
Вони користуються схожістю нашої техніки, але навіть «у спокійних умовах» путінські вояки не можуть знищити власну гаубицю ані з гранатомету, ані вибухівкою.
«Я уже об этом всем доложил. Теперь ждут фотографий, пушек, минометов, пулеметов, кровище, бинтов и всей х*йни… Давайте побыстрее!» – невдоволено говорить командир.
Що ж, нам подобаються такі дії рашистів! Хай таких вказівок буде більше!
А наша перемога – ближчою з кожним днем!
Слава Україні!