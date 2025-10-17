Трамп пригрозив повною ліквідацією ХАМАС у разі подальших вбивств у Газі. А Путіну не пригрозив…

Дональд Трамп наголосив, що у США не буде іншого вибора, як ліквідувати ХАМАС, якщо вбивства у Газі не припиняться.

Президент США Дональд Трамп попередив, що США можуть вдатись до «повної ліквідації» угруповання ХАМАС, якщо його бойовики продовжуватимуть вбивати людей у Секторі Газа поза межами досягнутої угоди. Про це він написав у своєму дописі в соціальній мережі Truth Social, повідомляє «Главком».

«Якщо ХАМАС продовжить вбивати людей у Газі, що не є частиною угоди, у нас не залишиться іншого вибору, як увійти туди й вбити їх», – йдеться в повідомленні Трампа. Після розмови з кремлівським диктатором Трамп вже не хоче давати Tomahawk Україні. Ну, хоч не запропонував рашистам

Трамп також зазначив, що ізраїльські війська можуть негайно відновити бойові дії в Секторі Газа, якщо угруповання ХАМАС не дотримуватиметься умов угоди про припинення вогню. Американський президент підкреслив, що рішення про поновлення операцій може бути ухвалене «відразу після мого слова».

Раніше президент США Дональд Трамп закликав угруповання ХАМАС добровільно скласти зброю в рамках свого мирного плану та попередив про можливість примусового роззброєння, якщо це не відбудеться.

Як повідомлялося, після виведення ізраїльських військ із частини території Сектора Гази в регіоні загострилася внутрішня напруженість – між місцевими збройними угрупованнями спалахнули сутички, що супроводжуються актами насильства та публічними стратами.