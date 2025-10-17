Трамп пригрозив повною ліквідацією ХАМАС у разі подальших вбивств у Газі. А Путіну не пригрозив…
Дональд Трамп наголосив, що у США не буде іншого вибора, як ліквідувати ХАМАС, якщо вбивства у Газі не припиняться.
Президент США Дональд Трамп попередив, що США можуть вдатись до «повної ліквідації» угруповання ХАМАС, якщо його бойовики продовжуватимуть вбивати людей у Секторі Газа поза межами досягнутої угоди. Про це він написав у своєму дописі в соціальній мережі Truth Social, повідомляє «Главком».
Трамп також зазначив, що ізраїльські війська можуть негайно відновити бойові дії в Секторі Газа, якщо угруповання ХАМАС не дотримуватиметься умов угоди про припинення вогню. Американський президент підкреслив, що рішення про поновлення операцій може бути ухвалене «відразу після мого слова».
Як повідомлялося, після виведення ізраїльських військ із частини території Сектора Гази в регіоні загострилася внутрішня напруженість – між місцевими збройними угрупованнями спалахнули сутички, що супроводжуються актами насильства та публічними стратами.