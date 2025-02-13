Трамп шокував Європу «мирним» планом для України

У ЄС хвилюються через можливі наслідки.

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір негайно розпочати переговори з очільником Кремля Владіміром Путіним щодо припинення війни в Україні. Це сталося після того, як міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Київ не зможе досягти своєї мети повернення всіх територій, окупованих Росією.

Анонс переговорів викликав шок серед союзників України, особливо в Європі, пише Politico. Деякі лідери висловили занепокоєння тим, що мирний процес ініціюється без безпосередньої участі Києва, існує загроза послаблення європейської безпеки, а також тим, що Трамп сказав Володимиру Зеленському відмовитися від надії повернути захоплені Росією землі, зазначає видання.

Заява міністра оборони США

Перша офіційна заява щодо позиції Вашингтона прозвучала від міністра оборони США Піта Гегсета під час зустрічі в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Він наголосив, що Україна не має реальних шансів повернути Крим і східні території, захоплені Росією.

«Переслідування цієї ілюзорної мети лише затягне війну і спричинить більше страждань», – заявив Гегсет.

Крім того, він попередив, що США можуть переглянути свою роль у забезпеченні європейської безпеки.

«Америка більше не нестиме головну відповідальність за європейську оборону. Європейські країни повинні самостійно дбати про власну безпеку, а також про підтримку України», – додав він.

Реакція Трампа та Зеленського

Незабаром після цього Дональд Трамп підтвердив, що провів телефонну розмову з Владіміром Путіним.

«Я щойно мав тривалу і дуже продуктивну телефонну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним», – написав він у соціальних мережах. «Ми також домовилися, що наші відповідні команди негайно розпочнуть переговори, і ми почнемо з того, що зателефонуємо президенту України Володимиру Зеленському, щоб поінформувати його про розмову… Мільйони людей загинули у війні, яка не відбулася б, якби я був президентом, але вона сталася, тож вона має закінчитися. Більше не повинно бути втрачено жодного життя!»

Президент України Володимир Зеленський, у свою чергу, підсумував результати своєї розмови з Трампом у соцмережах.

«Президент Трамп поділився деталями своєї розмови з Путіним», – написав Зеленський. «Ніхто не хоче миру більше, ніж Україна. Разом зі США ми плануємо наші наступні кроки, щоб зупинити російську агресію і забезпечити тривалий, надійний мир. Як сказав президент Трамп, давайте зробимо це».

Європейські лідери: переговори не можуть проходити без України

Оголошення про переговори між Трампом і Путіним викликало різку реакцію в Європі. Дипломати висловлювали занепокоєння тим, що ініціатива розробляється без активної участі Києва.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила, що будь-яке рішення щодо України повинно ухвалюватися за її участі.

«Ми завжди підкреслювали, що не буде жодного рішення щодо України без України. Миру можна досягти лише разом. А це означає: з Україною і з європейцями», – заявила Бербок.

Її підтримала міністр закордонних справ Латвії Байба Браже:

«Участь України в будь-яких мирних переговорах є надзвичайно важливою», – сказала вона в коментарі для Politico.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав збільшити військову допомогу Україні перед переговорами з Росією.

«Польща буде непохитно домагатися посилення військової підтримки України», – наголосив він. «Посилення потенціалу України перед потенційними переговорами з Росією має вирішальне значення для нашого континенту».

Франція також розійшлася в позиціях із Вашингтоном, наголошуючи, що Україна має залишатися на шляху до членства в НАТО.

«Ми дуже прив’язані до шляху України до НАТО. Якщо буде мир, нам потрібні гарантії безпеки, щоб він був справедливим і тривалим», – заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі, коментуючи заяви Гегсета, наголосив на важливості продовження підтримки України.

«Ми вас чуємо», – сказав він. «Щодо посилення підтримки України, то ми це робимо і будемо робити. Щодо посилення європейської безпеки, то ми це робимо і будемо робити».

Подальші кроки Вашингтона

Дональд Трамп оголосив, що його переговорну групу очолять держсекретар США Марко Рубіо, директор ЦРУ Джон Реткліфф і радник з національної безпеки Майкл Волтц.

«Я вірю, що ці зусилля приведуть до успішного завершення, сподіваюся, скоро!», – заявив Трамп.

Олександр Мережко, голова комітету у закордонних справах Верховної Ради України, розкритикував заяви міністра оборони США.

«Новий міністр безпеки повинен просто почати з того, щоб приїхати в Україну і познайомитися з українськими Збройними силами», – заявив Мережко. «Україна може повернути всю свою територію, це абсолютно реально. Але для цього потрібно більше військово-технічної допомоги з боку США і сильніші санкції – зокрема, фінансові санкції США проти російської економіки». // Дзеркало тижня