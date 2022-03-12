Турчинов: Не раджу білоруським військовим переступати наш кордон!

Олександр Турчинов застеріг білоруських військових від перетину кордону України.

За його словами, за домовленістю з лукашенко путін наніс авіаудар по прикордонному населеному пункту Республіки Білорусь.

“Мета цинічна та брудна – дати підстави білоруському диктатору кинути своїх військових у полум’я війни, щоб посилити російські угруповання, які ось вже другий тиждень безрезультатно намагаються захопити Київ. Не раджу білоруським військовим ковтати дегенеративну провокацію, пов’язаних кров’ю двох неадекватних “фюрерів” та переступати наш кордон. В Україні на вас чекає тільки ганьба і смерть та перспектива лежати поруч з путінсько-кадирівською поганню!” – сказав Турчинов.

turchynov.com