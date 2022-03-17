Туреччина підтвердила, що не визнає Крим російським

Туреччина не визнає анексії Кримського півострова росією, підтримує суверенітет і територіальну цілісності України.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться в заяві МЗС Туреччини з нагоди річниці проведення росією незаконного референдуму в Криму.

«Автономна Республіка Крим, що належить Україні, була анексована російською федерацією після нелегітимного референдуму, який відбувся 16 березня 2014 року. Туреччина та міжнародне співтовариство не визнають цього акту, який є явним порушенням міжнародного права», — йдеться в заяві.

МЗС Туреччини вказує, що країна продовжить уважно стежити за подіями в Криму, зокрема що стосується кримських татар.

«З цієї нагоди (річниці тимчасової окупації Криму росією — ред.) ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, стратегічного партнера Туреччини», — наголошується в заяві.

Як повідомляв Укрінформ, вчора російські загарбники затримали у тимчасово окупованому Криму правозахисника Абдурешита Джеппарова.

16 березня 2014 року в тимчасово окупованому росією Криму і місті Севастополі всупереч українському законодавству та законодавству Автономної Республіки Крим відбувся так званий «референдум» щодо статусу Криму — за силового тиску російських військових, а також за підтримки пропагандистських російських ЗМІ.

Згідно з даними держави-агресора, 96,77% мешканців Криму нібито підтримали приєднання півострова до росії, у Севастополі за приєднання до Росії «проголосували» 95,6% містян.

Вже через два дні, 18 березня 2014 року, в кремлі відбулось підписання так званого «договору про прийняття Республіки Крим до складу російської федерації». Більшість країн-членів ООН та інші міжнародні організації визнали інсценований окупантами фальсифікований кримський «референдум» нелегітимним.