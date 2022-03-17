Туреччина підтвердила, що не визнає Крим російським

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Туреччина не визнає анексії Кримського півострова росією, підтримує суверенітет і територіальну цілісності України.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться в заяві МЗС Туреччини з нагоди річниці проведення росією незаконного референдуму в Криму.

Крим — це Україна - Урядовий Кур'єр - газета центральних органів влади України онлайн«Автономна Республіка Крим, що належить Україні, була анексована російською федерацією після нелегітимного референдуму, який відбувся 16 березня 2014 року. Туреччина та міжнародне співтовариство не визнають цього акту, який є явним порушенням міжнародного права», — йдеться в заяві.

МЗС Туреччини вказує, що країна продовжить уважно стежити за подіями в Криму, зокрема що стосується кримських татар.

«З цієї нагоди (річниці тимчасової окупації Криму росією — ред.) ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, стратегічного партнера Туреччини», — наголошується в заяві.

Як повідомляв Укрінформ, вчора російські загарбники затримали у тимчасово окупованому Криму правозахисника Абдурешита Джеппарова.

16 березня 2014 року в тимчасово окупованому росією Криму і місті Севастополі всупереч українському законодавству та законодавству Автономної Республіки Крим відбувся так званий «референдум» щодо статусу Криму — за силового тиску російських військових, а також за підтримки пропагандистських російських ЗМІ.

Згідно з даними держави-агресора, 96,77% мешканців Криму нібито підтримали приєднання півострова до росії, у Севастополі за приєднання до Росії «проголосували» 95,6% містян.

Вже через два дні, 18 березня 2014 року, в кремлі відбулось підписання так званого «договору про прийняття Республіки Крим до складу російської федерації». Більшість країн-членів ООН та інші міжнародні організації визнали інсценований окупантами фальсифікований кримський «референдум» нелегітимним.

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